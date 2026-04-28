Autoindustrie: VW will stärker sparen – neue Strategie 2030

Produktportfolio verschlanken, Überkapazitäten abbauen: VW will mit einer neuen Strategie Kosten senken und das Geschäftsmodell grundlegend verändern. Viele Fragen bleiben auch noch offen.
Wolfsburg - Der VW-Konzern will seine Sparbemühungen verstärken und sich mit einer neuen Strategie 2030 neu ausrichten. Erste Eckpunkte nannte der Konzern nun in einer internen Unterrichtung. Trotz der laufenden Effizienzprogramme verdiene der Konzern mit seinen Autos zu wenig Geld, heißt es in einer Management-Information, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.