Autoindustrie: VW-Konzernabsatz sinkt weiter - USA und China belasten

1 Der VW-Konzern liefert weltweit weniger Autos aus. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa VW verkauft weltweit weniger Autos: Vor allem in China und den USA muss der Konzern deutliche Rückgänge hinnehmen. In Europa läuft es dagegen besser.







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Wolfsburg - Schwache Verkaufszahlen in China und den USA drücken bei VW weiter auf den Absatz. Weltweit lieferte der Konzern in den Monaten Januar bis März 2,05 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken aus, 4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Wolfsburger mitteilten. Seinen weltweiten Marktanteil habe Volkswagen dennoch weitgehend stabil gehalten, hieß es. Allerdings bei einem deutlich geschrumpften Gesamtmarkt.