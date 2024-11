Autoindustrie: Volkswagen vor Warnstreiks - Ende der Friedenspflicht

3 Ab dem 1. Dezember sind in dem laufenden Tarifstreit Arbeitsniederlegungen möglich. Foto: Michael Matthey/dpa

Im Tarifkonflikt bei VW sind nun Arbeitsniederlegungen möglich. Mit einer demonstrativen Aktion hat die IG Metall auf das Ende der Friedenspflicht hingewiesen.









Wolfsburg - Bei Europas größtem Autobauer Volkswagen stehen die Zeichen auf Warnstreiks. Mit einem symbolischen Glockenschwingen hat die IG Metall in Wolfsburg demonstrativ das Ende der Friedenspflicht ausgeläutet und damit die Weichen für Arbeitskämpfe gestellt. Medienberichten zufolge könnte es bereits an diesem Montag zu ersten Warnstreiks an VW-Standorten kommen.