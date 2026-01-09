Autoindustrie: USA, Europa und Mini retten BMW den Absatz

Trotz rückläufiger Verkäufe in China meldet BMW ein leichtes Plus. Und auch ein früherer Wachstumstreiber zieht nicht mehr so stark. Das könnte ein Nebeneffekt von BMWs neuestem Produkt sein.
München - BMW hat 2025 wieder mehr Autos ausgeliefert. 2,46 Millionen Fahrzeuge aus dem Konzern bedeuten ein minimales Plus von 0,5 Prozent, wie der Konzern mitteilt. Vor allem die Verkäufe in Europa und den USA, aber auch die Tochtermarke Mini bewahrten BMW vor einem weiteren Jahr mit schrumpfenden Auslieferungen.