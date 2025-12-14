Autoindustrie: Ökonomen kritisieren Abkehr vom Verbrenner-Aus scharf

Führende Ökonomen sehen in der geplanten Abkehr vom Verbrenner-Aus keinen Vorteil für Industrie und Arbeitsplätze. Sie warnen vor kurzfristigen Signalen an die Autohersteller.
Berlin/München - Führende Ökonomen haben die absehbare Abkehr vom europäischen Verbrenner-Aus ab 2035 scharf kritisiert. Die Maßnahme löse weder die aktuellen Probleme der Autohersteller noch sichere sie Industriearbeitsplätze in Deutschland, sagte die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, der "Süddeutschen Zeitung". Eine Verschiebung des Verbots könne sogar gegenteilige Effekte haben.