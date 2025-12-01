Autoindustrie: Mehrere Interessenten für insolventen Autozulieferer Kiekert

Trotz Insolvenz geht die Produktion beim Autoschloss-Hersteller Kiekert weiter. Gespräche mit möglichen neuen Eigentümern laufen. Wie geht es nun weiter?
Heiligenhaus/Wuppertal - Der insolvente Autoschloss-Spezialist Kiekert sucht einen neuen Eigentümer. Mehrere Investoren haben laut Insolvenzverwalter Joachim Exner bereits Interesse an einer Übernahme bekundet. "Das hohe Investoreninteresse bietet Kiekert eine gute Perspektive für die Zukunft." Weitere Details zu potenziellen Käufern oder zur voraussichtlichen Dauer des Verkaufsprozesses wurden nicht bekanntgegeben.