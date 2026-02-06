Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer übt bei einer Veranstaltung unserer Zeitung scharfe Kritik am Schlingerkurs beim Verbrenner-Aus. China dagegen kommt bei ihm gut weg.
Seine Expertise ist in der Automobilindustrie gefragt wie kaum eine andere. Und weil Ferdinand Dudenhöffer seine Einschätzungen auch immer pointiert formuliert, ist der Gründer des Fachinstituts Center Automotive Research (CAR) so etwas wie die Idealbesetzung des Online-Veranstaltungsformats Auto-Talk unserer Zeitung, moderiert von Veronika Kanzler und Klaus Köster aus dem zuständigen Reporterteam.