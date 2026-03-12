Autoindustrie: Hoffen auf die Wende - Wie 2026 für die Autohersteller wird

Bei den einen sinken die Gewinne, bei den anderen stürzen sie ab. Die Deutsche Autoindustrie ist in der Krise - doch die Prognosen für 2026 zeigen meist nach oben.
München/Stuttgart/Wolfsburg - Um drei Prozent ist der Gewinn von BMW vergangenes Jahr gesunken. Aber das sind gute Nachrichten, wenn man sie mit den beiden anderen deutschen Herstellerkonzernen vergleicht, denn bei Volkswagen und Mercedes stürzten die Gewinne um fast die Hälfte ab. US-Zölle, der scharfe Wettbewerb in China und die Unsicherheiten des Wandels vom Verbrenner zum Elektroantrieb haben die deutsche Autoindustrie durchgeschüttelt. Doch 2026 könnte es langsam wieder besser werden - sagen die meisten Prognosen und Experten.