Für Porsche hatte sich bereits 2024 ein scharfer Gegenwind angedeutet. Im vergangenen Jahr kam es dann noch dicker. Probleme gibt es zuhauf, der Gewinn liegt in Trümmern. Wie reagiert der neue Chef?
Stuttgart - Stolz prangt das Pferd in der Mitte des Porsche-Wappens. Es steht für Kraft und Agilität. Zu spüren ist davon aktuell aber wenig. Früher raste der Sportwagenbauer von Erfolg zu Erfolg - und spülte der Mutter Volkswagen einen großen Teil des Gewinns in die Kassen. Eine Absatzkrise in China, die US-Zölle und die Kehrtwende zum Verbrenner, die Milliarden verschlingt, haben aus Porsche aber einen Konzern im Krisenmodus gemacht. Bei manchem Aktionär gilt Porsche bereits als lahmendes Ross aus Stuttgart-Zuffenhausen.