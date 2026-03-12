Zum letzten Mal legt Oliver Zipse als BMW-Chef Jahreszahlen vor. Sie sind mit einem nur leichten Gewinnrückgang besser als bei der Konkurrenz. Die Prognose ist aber zurückhaltend.
München - BMW stemmt sich überraschend erfolgreich gegen die Krise. Während Konkurrenten große Gewinneinbrüche melden, ist der Überschuss bei BMW im vergangenen Jahr nur um 3 Prozent auf knapp 7,5 Milliarden Euro gesunken, wie der Konzern mitteilte. Damit liegt das Unternehmen deutlich über den Erwartungen von Analysten, die einen Gewinn unter 7 Milliarden erwartet hatten. Der Umsatz sank allerdings um 6,3 Prozent auf 133 Milliarden und die Prognose für 2026 ist negativ.