Bisher war der Münchner Autobauer stabiler als die Konkurrenz durch die Krise gekommen, jetzt überrascht er mit einer Gewinnwarnung. Die deutet auch auf einen Jobabbau hin.
München - Nach der deutlichen Gewinnwarnung vom Dienstagabend stehen die Zeichen bei BMW auf Jobabbau. Offiziell verweist der Konzern zwar auf eine Betriebsvereinbarung zur Beschäftigungssicherung. Doch dass es bei der Zahl der Beschäftigten einen Rückgang geben wird, hatten die Münchner bereits in ihrer Prognose für das laufende Jahr bekanntgegeben. Und die nun angekündigten Maßnahmen deuten auf eine Beschleunigung.