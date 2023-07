Auch Schwenningen bekommt in den nächsten Jahren einen neuen Drogeriemarkt. In der Villinger Straße soll ein „Rossmann“ Einzug halten.

Im Februar hat mit dem Rewe-Supermarkt ein neuer Nahversorger auf der Villinger Straße in Schwenningen seine Pforten geöffnet. Doch damit sind die Planungen für die Straße noch nicht abgeschlossen: Etwas Neues tut sich am Schwenninger Nahversorgungs-Himmel.

Wo sich momentan noch ein Autohaus sowie eine Autovermietung befindet, soll bald eine große Veränderung einkehren. Die Firma DR Immobilien, die die Drogeriekette Rossmann in Immobilienfragen vertritt, ist Eigentümer des Grundstücks und beabsichtigt einen kompletten Rückbau der bisherigen Nutzungen, wie es jetzt aus der Beschlussvorlage des Technischen Ausschusses am 11. Juli hervorgeht – inklusive Drogeriemarkt auf einer Verkaufsfläche von 700 bis 750 Quadratmeter.

Make-Up Artikel und Babynahrung anstatt Autos? Das Projekt ist ambitioniert: Als Neubebauung soll ein dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus errichtet werden.

15 Wohneinheiten sollen geschaffen werden

Im Obergeschoss des Gebäudes sollen 15 Wohneinheiten, jeweils bestehend aus Zwei,-Drei,– und Vier-Zimmer-Wohnungen entstehen, im Untergeschoss soll es Platz für Lagerflächen, Kellerräume, Personalflächen sowie sechs Stellplätze geben.

Nach der Vision des Architekturbüros könnte das neue Areal mit Rossmann und Wohneinheiten so aussehen. Foto: BKS Architekten

Vor dem Gebäude werden zusätzlich 22 Stellplätze für die Einzelhandelsnutzung errichtet, dazu kommen vier weitere Stellplätze an der Wartenbergstraße sowie weitere Bewohnerparkplätze, die mit Photovoltaik ausgestatteten Carports überdacht werden sollen.

Nachfrage für Einzelhandel und Wohnraum soll gedeckt werden

Doch das Hauptaugenmerk des Projektes soll auf dem Drogeriemarkt Rossmann liegen. Laut DR Real GmbH sei das Ziel des Projektes „ein Gebäude zu schaffen, welches die Funktion des Wohnens und des Einzelhandels harmonisch miteinander kombiniert.“

Der Baukörper ergänze dabei durch den Drogeriemarkt Rossmann nicht nur die Nachfrage nach Einzelhandel, sondern schaffe auch zusätzlichen Wohnraum. Dabei soll nach Angaben der DR Real GmbH „die harmonische Zusammenführung der Einzelhandels- und Wohnnutzung“ eine Diversität und Lebendigkeit in der Fassade widerspiegeln.

Was passiert mit Neckar Cars?

Wie geht es aber mit dem Autohaus Neckar Cars weiter? Inhaber Lars Klapper, der jetzige Mieter der Immobilie, bleibt optimistisch. Nach jetzigem Stand wird er noch bis zum 30. Juni 2024 vor Ort sein. Ursprünglich habe er gar zum 31. Januar diesen Jahres das Feld räumen müssen, hat jedoch Fristverlängerung erhalten. Über diese freut er sich – noch ein weiteres Jahr wird er in der Villinger Straße weitermachen können.

Für die Zukunft hält er die Füße still. Er habe bereits viel Zeit aufgewendet, um neue Örtlichkeiten anzuschauen, ständig habe es aber neue Krisen gegeben, erklärt er. Jetzt sei erstmal damit Schluss, was in einem Jahr sei, wisse jetzt eh noch niemand. „Der Markt ist total fragil“, erklärt er. In der nächsten Zeit werde er normal weiterarbeiten, im kommenden Frühjahr wird er sich dann wieder darum kümmern. „Ich halte jetzt die Füße still. Es gibt genug Räumlichkeiten“, bleibt er optimistisch.

Viele Drogeriemärkte in VS

Nicht nur der Neubau der Rossmann-Filiale ist jetzt in Planung, auch der Stadtteil Villingen soll eine Filiale der Drogeriekette dm auf dem Alten Tonhallenareal bekommen, womit ein weiterer Drogeriemarkt die Versorgung in der Doppelstadt sichert.