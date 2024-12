Verabschiedungen gab es bei der Jahresfeier des Autohauses Muz im Hotel Grüner Wald im Lauterbad. Zwei langjährige Stützen des Betriebs treten den Ruhestand an, so das Autohaus in einer Mitteilung.

1975 hatte Erich Eberhardt aus Lombach seine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechaniker beim Autohaus Muz in Glatten begonnen. In der Lkw-Abteilung sei er für verschiedene Tätigkeiten unverzichtbar gewesen, so Geschäftsführer Mario Muz, unter anderem in der Unfallinstandsetzung, für Sonderanfertigungen oder auch gesetzliche Untersuchungen.

In all den Jahren habe er sowohl mit Einsatzbereitschaft und Fachwissen als auch durch seine Zuverlässigkeit und seine positive Art geglänzt.

Bis zur WM geschafft

Nach ebenfalls fast 50 Jahren im Betrieb wurde auch Geschäftsführer Peter Muz aus Böffingen verabschiedet. Nach erfolgreichen Meisterprüfungen im Kfz-Mechaniker- und Kfz-Elektriker-Handwerk zeigte sich Peter Muz für verschiedene Bereiche im Autohaus Muz verantwortlich. Nach der Leitung der Pkw-Werkstatt übernahm er den Pkw-Verkauf und leitete diesen bis zuletzt.

Bei manchem Problemfall in der Werkstatt war seine jahrzehntelange Erfahrung gefragt, so Mario Muz. Unvergessen seien auch mehrere Teilnahmen an Nissan-Mechanikerwettbewerben, bei denen Peter Muz es nach erfolgreichen Deutschland- und Europawettkämpfen bis zur Weltmeisterschaft nach Japan schaffte.

Neuer Büroanbau fertiggestellt

Mit ihm verabschiedet sich auch seine Frau Lore Muz in den Ruhestand. Sie war die Unterstützung im Hintergrund und unter anderem für die Fahrzeugzulassungen zuständig. Beide können nun gemeinsam die Zeit mit den Enkelkindern oder auch auf dem Motorrad genießen, hieß es in der Dankesrede.

Neben den Verabschiedungen wurde auch das zu Ende gehende Jahr beleuchtet. Trotz immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen und allgemeiner Kaufzurückhaltung verbuchte Geschäftsführer Mario Muz das Jahr 2024 als Erfolg. Ein Höhepunkt sei außerdem die Fertigstellung des neuen Büroanbaus für die Nutzfahrzeugannahme gewesen. Mario Muz richtete zum Schluss seinen Dank an alle Beschäftigten und lobte deren unermüdlichen Einsatz.