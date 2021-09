1 Als Teil einer starken Gemeinschaft geht die Autohaus Friedmann GmbH in die Zukunft. Die Zustimmung des Kartellamts vorausgesetzt, wird das Unternehmen Teil der bhg Autohandelsgesellschaft und damit der Alphartis SE. Foto: Autohaus Friedmann

Wirtschaft: Alphartis SE kündigt auch Vorteile für Kunden in Horb und Umland an / Unternehmen jetzt an 60 Standorten präsent

Horb. Die Autohaus Friedmann GmbH mit ihren rund 60 Mitarbeitern geht zum 1. Januar 2022 an die bhg Autohandelsgesellschaft mbH, ein Unternehmen der Alphartis SE mit Sitz in Horb a. N.ckar. Die Zustimmung des Kartellamtes vorausgesetzt, übernimmt die bhg Autohandelsgesellschaft den Betrieb und dessen Mitarbeiter. Inhaber Joachim Friedmann und sein Geschäftsführer Eugen Schmidt werden als Teil ihres Teams an Bord bleiben.

Die Entscheidung

Den Schritt, sein Unternehmen in die bhg und damit eine der größten Autohandelsgruppen Deutschlands zu überführen, machte Joachim Friedmann, der auch Geschäftsführer ist, selbstbestimmt und mit unternehmerischem Weitblick. Vor dem Hintergrund des massiven Umbruchs in der Branche wählte er den Weg in die Zukunft, ihn im starken Verbund mit einer dynamischen Gruppe zu beschreiten. Die Hintergründe dazu sind im Automobilhandel bekannt: Einzelne Betriebe werden sich mittel- und langfristig zunehmend schwer tun, all den großen Herausforderungen gerecht zu werden. Als Beispiele zu nennen wären etwa die Auswirkungen der Elektromobilität, des Direktvertriebs und der zunehmenden Digitalisierung, die Auflagen der Hersteller oder das sich verändernde Kundenverhalten. All dies ist als Teil einer großen, auf Zukunft programmierten Gruppe erheblich besser zu meistern, und dafür kam für Joachim Friedmann nur ein Partner infrage: die bhg Autohandelsgesellschaft in Horb. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die beiden Unternehmen seit Jahren enge geschäftliche Verbindungen pflegen.

Kundenbetreuung

"Um unseren Betrieb in Bühl für die Zukunft optimal zu positionieren, haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden", sagt Joachim Friedmann. "Mit dieser starken Unternehmensgruppe werden wir unsere treuen Kunden in Zukunft weiterhin erstklassig betreuen – und das bei einer noch deutlich größeren Auswahl an Fahrzeugen und Dienstleistungen." Und dem Team des Autohauses in Bühl bietet die bhg eine neue berufliche Heimat.

"Wir freuen uns auf unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem aber auch unsere zukünftigen Kunden in Bühl", sagt Albrecht Wollensak, Vorstandsvorsitzender der Alphartis SE, die zugleich Dachgesellschaft und Managementholding der bhg ist. Alexander Kramer, Vorstand Vertrieb und Geschäftsführer der bhg, fügt hinzu: "Der Betrieb passt perfekt zu uns. Die Kunden werden so weiterhin ihr familiäres, freundschaftliches Autohaus vor Ort haben und dazu noch von den vielfältigen Vorteilen profitieren, die ihnen so nur eine starke Unternehmensgruppe bieten kann." Professionelles Fuhrparkmanagement, Versicherungsservice, Fahrschulen und andere Services machen die Alphartis SE zu einem kompletten Mobilitätsdienstleister für nahezu alle Bedürfnisse.

Die Alphartis SE verstärkt mit diesem Zuwachs ihre jetzt schon starke Präsenz in der Region. Unter anderem ist die ahg in Baden-Baden und Sinzheim eine feste Größe. Die Kraft einer Gruppe ist zwar ein wichtiger Faktor für gute Perspektive in der von großem Umbruch geprägten Branche. Noch wichtiger aber sind Menschlichkeit in der Führung und trotz der Dimension ein familiärer Umgang und die Fokussierung auf den Kunden – in allem Tun steht bei der Alphartis SE der Mensch im Mittelpunkt.

Für die Herausforderungen rund um den technologischen Wandel in der Automobilbranche sind die Kunden des Autohauses Friedmann mit dem Übergang zur bhg Autohandelsgesellschaft bestens vorbereitet. Er bietet ihnen Sicherheit, Kontinuität und einen weiterhin so guten Service, wie sie es bisher gewohnt sind, da sie vor Ort auch in Zukunft dieselben Ansprechpartner haben werden. Ab dem 1. Januar 2022 wird sein Autohaus mit einem üblichen Jahresumsatz von rund 21 Mio. Euro dann Teil dieses starken Verbundes sein. Joachim Friedmann freut sich mit diesem Schritt, seiner Verantwortung gegenüber seinen Kunden und seiner Belegschaft "in idealer Weise gerecht worden" zu sein.

Bedarf an Beratung

Dass die bhg als Tochter der Alphartis SE mit ihrer Struktur und der Größe im Südwesten Deutschlands viel Erfahrung mit der Integration von neuen Partnern mitbringt, war eines von mehreren Kriterien für die Entscheidung Joachim Friedmanns. Zentralisierte Strukturen sorgen für einen permanenten Know-how-Transfer und ermöglichen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort, sich darauf zu konzentrieren, worauf es mehr denn je ankommt: die Arbeit am Kunden. Noch nie war der Bedarf an Beratung so groß wie in der jetzigen Zeit des mobilen Wandels.

Als umfassender Mobilitätspartner hat die Alphartis SE nicht nur die Marken Volkswagen, Audi, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Škoda und SEAT, für die die bhg steht, im Angebot. Die Betriebe der Schwestergesellschaft ahg Autohandelsgesellschaft stehen für die Marken BMW, MINI, Land Rover und Peugeot. In Summe hat die Alphartis SE 60 Betriebe an 45 Standorten und beschäftigt rund 2000 Mitarbeiter. Dabei erzielt das Unternehmen einen Jahresumsatz von rund einer Milliarde Euro.