Autohäuser in Albstadt

1 Das Autohaus Gscheidle an der Kreuzung von Sigmaringer und Zieglerstraße im Ebinger Osten Foto: Braun

Die Firma Auto Gscheidle im Ebinger Osten begibt sich zum Jahreswechsel unter das Dach eines größeren Partners.















Link kopiert

Albstadt-Ebingen - Die bhg-Autohandelsgesellschaft übernimmt, die Zustimmung des Kartellamtes vorausgesetzt, ihren Nachbarn an der Kreuzung von Ziegler- und Sigmaringer Straße, die Albstädter Firma Auto Gscheidle samt deren 18 Mitarbeitern. Den Ausschlag für die Entscheidung von Inhaber und Geschäftsführer Markus Gscheidle, sein Unternehmen in die bhg, eine der größten Autohandelsgruppen Deutschlands, zu überführen, gab die wachsende Komplexität des Alltagsgeschäfts – für einen Kleinbetrieb, sagt Gscheidle freimütig, sei sie kaum noch zu bewältigen. Hinzu komme, dass der Branche ein massiver Umbruch bevorstehe, der im Verbund mit einer starken, dynamischen Gruppe eher zu bewältigen sei als auf sich gestellt. "Wir haben uns bewusst dazu entschieden, um unser Autohaus für die Zukunft optimal zu positionieren und die berufliche Zukunft unserer Mitarbeiter und eine bestmögliche Betreuung unserer Kunden zu sichern."

Die Wahl des Partners fiel Gscheidle leicht: Seine Firma und die bhg Albstadt sind Nachbarn; man kennt und schätzt sich. Für die bhg wiederum bedeutet der Zuwachs eine Stärkung der Marke Škoda, die seit Jahren fest im bhg-Portfolio verankert ist. "Wir freuen uns, das Team von Auto Gscheidle in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen – und wir freuen uns auf unsere neuen Geschäftspartner und Kunden in Albstadt, sagt Albrecht Wollensak, Vorstandsvorsitzender der in Horb ansässigen Alphartis SE, die Dachgesellschaft und Managementholding der bhg ist.

Erfahren in der Integration neuer Partner

In Albstadt ist die bhg mit ihren Autohäusern in der Sigmaringer Straße und mit den Marken Volkswagen, Audi und Volkswagen Nutzfahrzeuge vertreten; darüber hinaus hat sie 2018 das ahg-Autohaus mit den Marken BMW und Mini übernommen. Sie bringt Erfahrung mit der Integration neuer Partner mit – auch das war einer der Gründe für Markus Gscheidles Entscheidung. Am 1. Januar 2023 wird sein Autohaus mit jährlich 230 verkauften Fahrzeugen und einem Jahresumsatz von rund sieben Millionen Euro Teil des bhg-Verbunds.