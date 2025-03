Autohändler will expandieren: Deshalb stocken die Neubau-Pläne von AHG in Lahr

1 In der Lahrer B 3: Wo einst Gebrauchte von BMW und Miniauf Käufer warteten, stehen nun Autos der Marke Kia. Foto: Bender

Der Horber Autohändler AHG will schon seit Längerem in Lahr neu bauen. Doch die Suche nach einem geeigneten Grundstück gestaltet sich schwierig.









Aufmerksamen Verkehrsteilnehmern dürfte es nicht entgangen sein: Rund um das ehemalige Autohaus an der B3 stehen seit einigen Tagen wieder Pkw. Allerdings nicht wie lange gewohnt von BMW und Mini, sondern der Marke Kia. Verkauft die Autohandelsgesellschaft AHG nun Fahrzeuge des südkoreanischen Herstellers in Lahr? Nein. Die Fläche in der Freiburger Straße, heißt es auf Anfrage aus der Firmenzentrale in Horb, diene „aktuell für eine zwischenzeitliche Lagerung“, die Autos seien für andere Standorte bestimmt. Kia vertreibt die AHG in Freiburg, Tübingen und Villingen-Schwenningen. So bleibt die Frage, wie – und vor allem: wo – es mit der AHG in der Stadt weitergeht, offen.