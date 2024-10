Fans umringen Spieler in Schwenninger Sparkasse

1 Viele Fans kommen am Weltspartag in die Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse am Bärenplatz in Schwenningen, um sich Autogramme der Wild Wings zu holen. Foto: Jochen Schwillo

Die Autogramme der Eishockeyspieler waren heißt begehrt. Viele freuten sich auch, Trikots oder Poster zu ergattern.









So einen Andrang hat es bei der Autogrammstunde der Wild Wings in der Sparkassen-Hauptstelle am Schwenninger Bärenplatz schon lange nicht mehr gegeben.