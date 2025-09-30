Autofahrerin missachtet Vorfahrt E-Scooter-Fahrer bei Unfall in Seelbach verletzt (red/jk) 30.09.2025 - 11:10 Uhr 1 Ein E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall in Seelbach verletzt worden. Foto: Soeder Ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer und eine 75-jährige Autofahrerin prallten am Montag in Seelbach zusammen. Link kopiert Ein E-Scooter-Fahrer ist am Montag bei einem Zusammenstoß mit einer Autofahrerin in Seelbach leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 75 Jahre alte Autofahrerin war gegen 15:20 Uhr auf der Bertoldstraße unterwegs. Der 27-Jährige E-Scooter-Fahrer befuhr zeitgleich die Hindenburgstraße. Im Kreuzungsbereich, so die Polizei, missachtete die Autofahrerin die Vorfahrt des E-Scooter-Fahrers, wodurch es zum Zusammenprall kam. Dabei kam der 27-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Am E-Scooter entstand ein geringer Schaden. Weil er an seinem E-Scooter Kennzeichen aus dem Vorjahr angebracht hatte und keine aktuelle Versicherung nachweisen konnte, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen des Gebrauchs eines Fahrzeugs ohne Haftpflichtversicherung, teilt die Polizei mit. +++ Für mehr News unserem Kanal bei WhatsApp folgen +++