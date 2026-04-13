Autofahrer verletzt: 24-Jähriger prallt auf A22 bei Liestal in Leitplanke

1 Der verletzte Fahrer konnte sein Auto selbständig verlassen. Foto: Polizei BL Ein junger Mann ist mit seinem Auto in die Leitplanke gerauscht. Er verletzte sich und musste ins Krankenhaus.







Link kopiert



Ein 24-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend auf der Autobahn A22 bei Liestal in eine Leitplanke geprallt und hat sich leicht verletzt. Die A22 war bis bis in die frühen Morgenstunden gesperrt, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte. Der Autofahrer fuhr mutmaßlich zu schnell und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto schleuderte kurz nach 18.20 Uhr auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit der Leitplanke und kam zum Stillstand, wie es in der Mitteilung heißt.