Ein 22-Jähriger sorgt am Sonntag mit einem gestohlenem Wagen für Beinahe-Unfälle in Lahr, ehe er seinen gestohlenen Wagen gegen eine Mauer in Seelbach setzte.

Der 22-Jährige war in einem roten Mazda 5 mit französischer Zulassung am Sonntag gegen 12.20 Uhr zunächst auf der B3 zwischen Kippenheim und Lahr unterwegs, wo er bereits negativ auffiel, da er dem Gegenverkehr immer wieder verdächtig nahe kam. Ein Unfall ereignete sich aber zum Glück nicht.

Im weiteren Verlauf missachtete der Fahrer die Anhaltezeichen einer Polizeistreife und setzte seine Fahrt über die Schwarzwaldstraße durch Lahr fort. Danach flüchtete er auf der B 415 in Richtung Reichenbach, wobei es in der Kuhbacher Hauptstraße zu einer leichten Kollision mit einem entgegenkommenden Wagen kam.

Lesen Sie auch

Die wilde Fahrt endete in Seelbach an einer Mauer. Dort flüchtete der Mann zunächst zu Fuß, wurde aber nach einer kurzen Verfolgung von der Polizei in der Hebelstraße festgenommen.

Laut Polizei hat der 22-Jährige keinen Führerschein und stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Außerdem war der Mazda am Vortag in Frankreich als gestohlen gemeldet worden. Neben dem Unfall in der Kuhbacher Hauptstraße kam es während der Fahrt des Beschuldigten zu weiteren Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer.

Die Polizei bittet Zeugen oder Betroffene, sich unter Telefon 0781/21 42 00 zu melden.