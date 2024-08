Autofahrer in Sulz aufgepasst

1 Wie auch die alte Anlage in Schenkenzell wird auch der “Starenkasten“ in Fischingen durch einen laserbasierten Blitzer ersetzt werden. Foto: Landratsamt Rottweil

Der Blitzer an der Fischinger Ortsdurchfahrt auf der L 424 war zuletzt nicht mehr in Betrieb. Doch noch in dieser Woche wird die alte Anlage durch eine schwarze Blitzersäule ersetzt.









Der Blitzer in Fischingen wurde mit der Einführung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung im Landkreis Rottweil im Jahr 2002/2003 installiert. Die Anlage in Sulz-Fischingen hat aufgrund von Mängeln in der Fahrbahn keine Eichung für das Jahr 2024 erhalten, so dass auch hier nicht mehr gemessen werden konnte.