Mit einem bemerkenswerten Alkoholpegel, aber ohne Führerschein ist ein Autofahrer in der Nacht auf Montag in Schenkenzell-Kaltbrunn erwischt worden.

Ein Autofahrer ist am Sonntagabend, kurz vor Mitternacht, erheblich alkoholisiert und ohne Führerschein zwischen Schramberg und Schenkenzell unterwegs gewesen, berichtet die Polizei.

Kurz vor Mitternacht berichtete demnach ein Zeuge von einem augenscheinlich betrunkenen Mann. Dieser sei mit einem Opel Schlangenlinien gefahren, habe seinen Wagen in der Straße „Vortal“ in Kaltbrunn geparkt und sei in ein Gebäude gegangen.

Die Polizei konnte den 32-Jährigen in einer Wohnung antreffen und stellten bei ihm deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über drei Promille bestätigte den Verdacht. Der 32-Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Zudem stellten die Polizisten fest, dass der Mann keinen gültigen Führerschein hat. Ihn erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.