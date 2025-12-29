Autofahrer in Albstadt: Das kosten Dauerparkplätze in der Tiefgarage am Bürgerturm

Ab 2026 vermietet die Stadt Albstadt Dauerparkplätze in der Tiefgarage am Bürgerturm. Dazu werden die Gebühren für Dauerparker in den weiteren Parkeinrichtungen erhöht.
Die Tiefgarage am Bürgerturm in Ebingen bietet bisher ausschließlich Kurzzeitparkern die Möglichkeit, ihr Auto zentrumsnah zu parken. Das ändert sich, vorbehaltlich einer Zustimmung des Investors, ab dem Jahr 2026. Von den 142 Parkplätzen sollen bis zu 50 Stellplätze an Dauerparker vermietet werden. Monatlich verlangt die Stadt dafür 65,45 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Beschlossen hat der Gemeinderat dies in seiner jüngsten Sitzung.