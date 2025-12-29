Autofahrer in Albstadt: Das kosten Dauerparkplätze in der Tiefgarage am Bürgerturm

Ab 2026 vermietet die Stadt Albstadt Dauerparkplätze in der Tiefgarage am Bürgerturm. Dazu werden die Gebühren für Dauerparker in den weiteren Parkeinrichtungen erhöht.

Die Tiefgarage am Bürgerturm in Ebingen bietet bisher ausschließlich Kurzzeitparkern die Möglichkeit, ihr Auto zentrumsnah zu parken. Das ändert sich, vorbehaltlich einer Zustimmung des Investors, ab dem Jahr 2026. Von den 142 Parkplätzen sollen bis zu 50 Stellplätze an Dauerparker vermietet werden. Monatlich verlangt die Stadt dafür 65,45 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Beschlossen hat der Gemeinderat dies in seiner jüngsten Sitzung.

Wie begründet die Stadt diesen Sinneswandel in der Tiefgarage am Bürgerturm? Zu deren Bauzeit hatte der Gemeinderat schließlich entschieden, jene Stellplätze in der Innenstadt Kurzzeitparker vorzubehalten; Ausnahmen gibt es seither nur für wenige Anlieger.

Laut Sitzungsvorlage sei die Auslastung der Tiefgarage am Bürgerturm rückläufig. Vor der Pandemie hätten jährlich über 175 000 Kurzzeitparker in der Tiefgarage Bürgerturm geparkt, nach Auslaufen der Corona-Einschränkungen im Jahr 2023 waren es nur noch 109 000 jährlich. 2024 sank die Zahl auf nur noch 104 500 Kurzzeitparker; 2025 zeichne sich ein weiterer Rückgang ab. Trotz zwischenzeitlicher Gebührenerhöhung sind mittlerweile auch die Einnahmen rückläufig. 2025 werden – im Vergleich zu 2024 – rund 16 500 Euro weniger in die Stadtkasse fließen.

Weil nach Angaben der Verwaltung selbst in Spitzenzeiten nur maximal 63 Prozent der Parkplätze in der Tiefgarage belegt sind, sollen die Einnahmen durch Dauerparker erhöht werden. Dass das Interesse nach Dauerparkplätzen im Ebinger Zentrum durchaus vorhanden sei, macht die Verwaltung daran fest, dass in der Vergangenheit regelmäßig Anfragen diesbezüglich an das Rathaus gerichtet wurden. Gehofft wird, dass circa 20 Stellplätze an Dauerparker vermietet werden können – das entspräche jährlich Mehreinnahmen von 13 200 Euro netto.

Komfortparkplätze „Am Bahnhof“ wenig nachgefragt

Übrigens: Dass die Stadt die Tiefgarage am Bürgerturm nicht früher für Dauerparker freigegeben hat, liegt auch daran, dass dies aufgrund der für den Bau erhaltenen Fördermittel und einer damit verbundenen befristeten Zweckbindung rechtlich nicht möglich war.

Brutto 65,45 Euro kostet ein Dauerparkplatz in der Tiefgarage am Bürgerturm im Monat – und erreicht damit den Höchstbetrag unter den Dauerparkplatzgebühren in den städtischen Parkeinrichtungen. Dies gemeinsam mit den Komfortparkplätzen im Parkhaus „Am Bahnhof“. Deren monatliche Gebühr hat der Gemeinderat im Zuge der Neufestsetzung der Parkentgelte um fünf Euro netto reduziert. Hintergrund ist die geringe Nutzung der extra breiten und durch ein Rolltor vom öffentlichen Teil des Parkhauses abgegrenzten Stellplätze auf der Ebene 0.

Die Verwaltung hofft, durch den geringeren Preis mehr Komfortparkplätze vermieten zu können – und weil die monatlichen Gebühren für die übrigen Dauerparkplätze im Parkhaus „Am Bahnhof“ von brutto von 55,93 Euro auf 58,31 Euro erhöht werden, wird dort mit Mehreinnahmen von 6120 Euro netto kalkuliert.

Die Gebühren für Dauerparker werden dazu in weiteren städtischen Parkeinrichtungen um zwei Euro erhöht. Ein überdachter Stellplatz kostet künftig 58,31 Euro brutto; ein nicht überdachter Stellplatz brutto 53,55 Euro. Betroffen davon ist unter anderem auch der „Parkplatz Bahnhof“ in Ebingen, die Tiefgarage Kirchgraben und das Parkhaus „Am Markt“ in Tailfingen. Weiter hat der Gemeinderat beschlossen, die monatliche Miete für die Stellplätze „Im Raidental“ von 38 Euro auf 40 Euro monatlich zu erhöhen.

Stadt hofft auf 26 000 Euro an Mehreinnahmen

Insgesamt rechnet die Stadtverwaltung durch die Gebührenerhöhung für Dauerparker mit jährlichen Mehreinnahmen in Höhe von knapp 26 000 Euro netto – einkalkuliert sind bereits wegen der Preiserhöhung erwartbare Kündigungen. In Zeiten knapper Kassen ein gutes Zubrot.