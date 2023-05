In den Pfingstferien kommt es zu einer Vollsperrung von Teilen der Hechinger Straße in der Ortsdurchfahrt Tailfingen. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Die Ortsdurchfahrt Tailfingen zwischen der Sedan- und Emilienstraße ist ab Dienstag, 30. Mai, für zwei Wochen gesperrt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Grund für die Sperrung sind Reparaturarbeiten infolge eines Wasserrohrbruchs mit anschließender Erneuerung der Leitungen in der Hechinger Straße. Diese Arbeiten seien nur unter vollständiger Sperrung der Hechinger Straße möglich, damit der Wasserrohrbruch und die Sanierung der Leitung so rasch wie möglich erfolgen und gleichzeitig die Belastung der von Umleitungen betroffenen Anwohner so gering wie möglich gehalten werden können.

Umleitungen eingerichtet

Während dieser Sperrung in den Pfingstferien wird der Verkehr auf der Ortsdurchfahrt Tailfingen in Fahrtrichtung Ebingen über die Marienstraße, Brunnenstraße und Sedanstraße umgeleitet. Dabei wird der Verkehr ab der Einmündung Emilienstraße umgeleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Onstmettingen wird über die Sedanstraße, Magdalenenstraße und Emilienstraße umgeleitet. Für den Verkehr Richtung Onstmettingen beginnt die Umleitung an der Einmündung Sedanstraße. Entlang der gesamten Umleitungsstrecke ist in beiden Fahrtrichtungen durchgehend ein Halteverbot ausgewiesen – auch für die Anlieger. Diese sollen ihre Fahrzeuge in den umliegenden Straßen abzustellen.

Durch die Sperrung und Umleitung entfällt die Bushaltestelle „Schiff“ in beiden Fahrtrichtungen.