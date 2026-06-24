Autofahrer gesucht: E-Scooter-Fahrer leicht verletzt – Polizei sucht nach Unfall in Lahr Zeugen

Laut den Schilderungen eines E-Scooter-Fahrers kam es am Dienstagnachmittag an der Einmündung der Karl-Kammer-Straße zur Raiffeisenstraße zu einem Verkehrsunfall.

Bei dem Unfall wurde der E-Scooter-Fahrer demnach leicht verletzt.

Er brachte den Unfall später beim Polizeirevier Lahr zur Anzeige, nachdem er sich ärztlich behandeln lassen hatte.

Der E-Scooter-Fahrer wollte laut Mitteilung der Polizei gegen 15:55 Uhr von der Karl-Kammer-Straße nach rechts in die Raiffeisenstraße einbiegen. Zeitgleich soll ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Pkw von hinten herangefahren sein und den E-Scooter-Fahrer beim Rechtsabbiegen sehr eng überholt sowie geschnitten haben.

Um eine Kollision zu vermeiden, habe der E-Scooter-Fahrer stark abbremsen und nach links ausweichen müssen. Hierbei sei er gestürzt. Der Fahrer des schwarzen Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Nach dem Unfall hielt ein bislang unbekannter Fahrradfahrer an und erkundigte sich nach dem Befinden des Verletzten.

Die Beamten des Polizeireviers haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten insbesondere den Radfahrer sowie weitere Zeugen, sich unter Telefon 07821/27 70 zu melden.

An dem E-Scooter dürfte nur ein geringer Schaden entstanden sein.