Autofahrer aufgepasst: Vollsperrung in Hechingen ist aktiv – diese Umleitung ist eingerichtet

1 Wer von der B27-Abfahrt bei der Domäne in Hechingen in Richtung Stadtmitte fahren möchte, muss nun Umleitung fahren. Foto: Roth

Die Zollernstraße in Hechingen wird ab sofort bis voraussichtlich Ende kommenden Jahres für den Durchgangsverkehr gesperrt. Seit Montag müssen Autofahrer eine Umleitung fahren.









Seit Montagmorgen sind die Absperrungen aktiv. Die Zollernstraße in Hechingen ist ab sofort bis voraussichtlich Ende des kommenden Jahres für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die marode Straße wird in mehreren Bauabschnitten neu gestaltet. Am Montag waren bereits die Bagger der ausführenden Baufirma Stumpp aus Balingen am Werk.