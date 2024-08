1 Der alte „Starenkasten“-Blitzer in Schenkenzell ist bald Geschichte. Foto: Landratsamt Rottweil

Der Blitzer an der Schenkenzeller Ortsdurchfahrt auf der B 294 war zuletzt nicht mehr in Betrieb. Doch noch in dieser Woche wird die alte Anlage durch eine schwarze Blitzersäule ersetzt.









Der Blitzer in Schenkenzell wurde mit der Einführung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung im Landkreis Rottweil im Jahr 2002/2003 installiert. Nach der Fahrbahnsanierung der B 294/462 wurde in Schenkenzell jedoch nicht mehr geblitzt, da die Anlage in die Jahre gekommen war.