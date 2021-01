Autofahrer aufgepasst Rutschige Straßen in Baden-Württemberg

Der Donnerstag wird im Norden Baden-Württembergs stellenweise sonnig, im Süden bleibt es eher bedeckt bei anhaltendem Schneefall. Wer in der Nacht zu Freitag vor die Tür muss, sollte sich warm anziehen. Die Tiefstwerte liegen bei minus eins bis minus elf Grad.

Am Dienstag hatte der Schneefall bereits viele Fahrer kalt erwischt - beispielsweise in Freudenstadt. Und auch in der Nacht auf Mittwoch haben Glatteis und Schneefall den Autofahrern in Baden-Württemberg einige Probleme bereitet. Durch Schnee und überfrorene Nässe kam es zu zahlreichen Unfällen. Die meisten gingen glimpflich aus, jedoch gab es auch einen Schwerverletzten.