Autofahrer aufgepasst!: Ortsdurchfahrt Beffendorf gesperrt – das ist der Grund

Autofahrer müssen derzeit auf ihrem Weg durch Beffendorf in Richtung Waldmössingen geduldig sein. Eine Umleitung um Beffendorf ist eingerichtet worden. Das ist der Grund.

Nanu – plötzlich steht eine Sperrung mitten in Beffendorf. Wo kommt denn die her und was wird dort gearbeitet? Diese Frage stellten sich seit Montagspätnachmittag anscheinend viele Menschen. Nicht nur auf Facebook sondern auch in unserer Redaktion gingen zahlreiche Anfragen ein. Denn: Die Straße ist ein wichtige Verbindung zwischen Oberndorf und Waldmössingen und weiter Richtung Schramberg.

Auf Nachfrage unserer Redaktion bei Bürgermeister Matthias Winter von Oberndorf ist zu erfahren, dass eine verkehrsrechtliche Anordnung vom Landratsamt vorliegt. Dieser sind alle wichtigen Informationen für die Anwohner und Autofahrer zu entnehmen.

Sperrung soll bis spätesten 12. September abgeschlossen sein

Die Sperrung begann demnach tatsächlich am vergangenen Montag und wird bis spätestens Freitag, 12. September, andauern. Betroffen ist die Landstraße L 419 Schramberger Straße ab Höhe der Hausnummer 39. Grund sind Tiefbauarbeiten zur Ausbesserung der Straßenquerung.

Unsere Empfehlung für Sie Aufreger in Oberndorf Jetzt stopfen Müllsünder sogar private Tonnen voll Kaum waren die letzten Altkleidercontainer beseitigt, nimmt das Mülldrama in Oberndorf eine neue Wendung. Bürgermeister Winter zeigt sich fassungslos.

Um die Maßnahmen ausführen zu können, wird die Straße im Zeitraum der Arbeiten für den Verkehr voll gesperrt. Eine Umleitung über die L 419 Waldmössingen, L 422 Winzeln, Fluorn und über die L 415 Oberndorf-Lindenhof, also Lindenhof-Kreisel, Wiscoh und Fluorn-Winzeln, wurde eingerichtet. Diese gilt jeweils in beide Fahrtrichtungen.

Für Fußgänger sei der Durchgang zu gewährleisten, heißt es weiter. Für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge müssten Materialien wie Stahlplatten zur Verfügung gestellt sein, damit diese die Baustelle gegebenenfalls schnell durchfahren könnten.

Haltestelle „Ortsmitte“ kann nicht angefahren werden

Auch die Haltestelle „Ortsmitte“ der SBG könne während der Maßnahmen nicht angefahren werden. In dem Schreiben wurde um die Einrichtung einer Ersatzhaltestelle in der Schrambergerstraße gebeten. Ob diese derzeit eingerichtet ist, ist nicht zu entnehmen. Eine Antwort des Landratsamts steht allerdings noch aus.