Autofahrer aufgepasst!: Ortsdurchfahrt Beffendorf gesperrt – das ist der Grund

Autofahrer müssen derzeit auf ihrem Weg durch Beffendorf in Richtung Waldmössingen geduldig sein. Eine Umleitung um Beffendorf ist eingerichtet worden. Das ist der Grund.
Nanu – plötzlich steht eine Sperrung mitten in Beffendorf. Wo kommt denn die her und was wird dort gearbeitet? Diese Frage stellten sich seit Montagspätnachmittag anscheinend viele Menschen. Nicht nur auf Facebook sondern auch in unserer Redaktion gingen zahlreiche Anfragen ein. Denn: Die Straße ist ein wichtige Verbindung zwischen Oberndorf und Waldmössingen und weiter Richtung Schramberg.