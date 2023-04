Das Regierungspräsidium Tübingen lässt ab Dienstag, 2. Mai, die Fahrbahndecke der Landesstraße 449 zwischen Bitz und Neuweiler erneuern. Auslöser für die Arbeiten sind aufgetretene Risse, Verdrückungen und Ausmagerungen auf dem rund 3,3 Kilometer langen Streckenabschnitt. Auf dem gesamten Bauabschnitt werden dazu sämtliche Leitpfosten erneuert und Schachtabdeckungen in der Fahrbahn ausgewechselt.

Die Baumaßnahme ist in zwei Bauabschnitte untergliedert: Von der Ortsdurchfahrtsgrenze von Bitz bis zur Kreisstraße 7102 – die Verbindungsstraße nach Hermannsdorf – verläuft der erste Bauabschnitt, der bis zum 15. Mai abgeschlossen werden soll. Der zweite Bauabschnitt erstreckt sich ab der K 7102 bis zur L 448 bei Neuweiler. Die Verkehrsumstellung ist über den Brückentag am Freitag, 19. Mai, geplant. Die betroffen Straßen sind in dieser Zeit voll gesperrt.

Folgende Umleitungen sind ausgeschildert

Auf welche Umleitungen müssen sich Autofahrer einstellen? Im ersten Bauabschnitt wird der Verkehr ab der Bundesstraße 32 in Hausen im Killertal weiter über Burladingen (B 32), Neufra (B 32, L 448) und Freudenweiler (L 448) nach Bitz umgeleitet. Die Gegenrichtung ist in umgekehrter Reihenfolge ausgeschildert.

Für den überörtlichen Verkehr wird ab dem Kreuzungsbereich L 448/L 449 in Bitz eine Umleitung nach Ebingen (L 448/L 360), Tailfingen (L 360, L 442) und Neuweiler ausgewiesen. Im Bereich der L 449/K 7102 und dem Flugplatz Degerfeld wird eine Ampel eingerichtet.

Kosten belaufen sich auf rund 947.000 Euro

Die Umleitung für den zweiten Bauabschnitt bleibt wie im ersten Bauabschnitt bestehen. Im Bereich der Einmündung der K 7102 in die L 449 wird die Ampel an die geänderte Verkehrsführung angepasst. Der Rad- und Anliegerverkehr wird im ersten Bauabschnitt ab Bitz über die Ortsstraßen Gairenweg/Lange Straße/Feldweg Guckenbühl um die Baustelle geleitet. Der Fuß- und Radweg ab dem Baubeginn in der Tailfinger Straße von Bitz wird ab dem Bauanfang bis zum Feldweg Guckenbühl voll gesperrt.

Der Busverkehr ist im ersten Bauabschnitt nicht beeinträchtigt. Im zweiten Bauabschnitt wird der Busverkehr von Burladingen nach Albstadt über die B 32/L 442 Hausen im Killertal umgeleitet.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich laut Regierungspräsidium auf rund 947 000 Euro. Autofahrer werden um Verständnis für die Verzögerungen gebeten.