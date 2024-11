Ab sofort dürfen zwischen Einmündung Rheinhausenstraße und Aral-Tankstelle in Herbolzheim nur noch 30 Stundenkilometer gefahren werden. Das teilte die Stadt Herbolzheim am Freitag mit.

„Dies ist ein weiterer Beitrag für eine attraktive Innenstadt und mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger“, so Bürgermeister Thomas Gedemer.

Die Vorfahrtsregelung auf der Hauptstraße bleibt von der Geschwindigkeitsbegrenzung unberührt.

Weitere 30er-Zonen werden kommen

Beruhigter soll es auch in den Ortsteilen zugehen. In den kommenden Tagen werden in den Wohngebieten der Ortsteile Broggingen, Bleichheim und Tutschfelden weitere 30er-Zonen installiert.