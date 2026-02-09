Autofahrer aufgepasst: Hier kann es Montagfrüh im Südwesten glatt werden

1 In einigen südlichen Regionen gibt es am Montagfrüh glatte Straßen. (Archivbild) Foto: dpa/Christophe Gateau Der Wochenstart könnte in manchen Teilen von Baden-Württemberg zur Rutschpartie werden. Welche Regionen genau betroffen sind und wo man dem Dauergrau entkommen kann.







Wer am frühen Montagmorgen in Baden-Württemberg mit dem Auto oder dem Fahrrad unterwegs ist, sollte sich in einigen südlichen Regionen auf glatte Straßen einstellen. Ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Stuttgart geht davon aus, dass es Glättegefahr in Lagen oberhalb von 500 Metern geben könnte, etwa im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb oder bis in den Bodensee-Allgäu-Raum hinein. Wenn sich dort Nebel auf Straßen absetze und es friere, könne es stellenweise glatt werden, warnte der Wetter-Experte.