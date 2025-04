Autodiebstahl in Straßberg

1 Die Polizei sucht nach einem Autodieb in Straßberg. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein grauer VW Golf Plus ist in der Nacht zum Donnerstag aus der Schloßstraße in Straßberg entwendet worden.









Link kopiert



Ein bislang unbekannter Täter schlug nach Angaben der Polizei in der Zeit von 19 Uhr bis 8 Uhr am danebenstehenden Fahrzeug die Scheibe der Beifahrertür ein und nahm den dort liegenden Fahrzeugschlüssel des Golf an sich.