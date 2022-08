Autobrand in Freudenstadt

1 Andreas Bross in seinem Arbeitsfahrzeug. Mit dem eingebauten Hochdruckreiniger hat er ein brennendes Auto gelöscht. Foto: Stadtverwaltung

Andreas Bross erzählt im Interview, wie er mit einem Fahrzeug der Straßenreinigung einen brennenden Kleinwagen gelöscht hat.















Freudenstadt - Es war ein Löscheinsatz, wie er wohl nur selten vorkommt. Mit einem Straßenreinigungsfahrzeug hat Andreas Bross ein brennendes Auto gelöscht, dass am vergangenen Freitag auf dem Gelände einer Freudenstädter Tankstelle Feuer gefangen hatte.

Mit der Brandbekämpfung kennt Bross sich aus – er ist seit 34 Jahren Mitglied bei der Feuerwehr. Seit 20 Jahren arbeitet der Mitteltaler für die Stadt Freudenstadt.

Herr Bross, wie kam es denn zu ihrer spontanen Heldentat?

Ich musste tanken und bin die Stuttgarter Straße hochgefahren. Da habe ich den Rauch schon gesehen und bin gleich in die Tankstelle reingefahren. Als ich ankam, schlugen bereits Flammen aus dem Kotflügel.

Was war Ihr erster Gedanke? Was ihre erste Reaktion?

Ich bin seit 34 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr. Mir war sofort klar: Ich muss handeln, ich muss was tun. Es herrschte eine extreme Hitze am Auto, und es windete stark. Ich würde sagen: Höchstens ein paar Minuten noch, dann hätte sich das Feuer ausgebreitet und sich zu einem Vollbrand entwickelt. Das hätte leicht anders ausgehen können.

Wie genau haben Sie das Feuer gelöscht?

Ich habe den Hochdruckreiniger meines Fahrzeugs genommen, mit dem man normalerweise öffentliche Flächen wie Buswartehäuschen säubert, und habe reingehalten. Nach etwa drei bis vier Minuten war das Feuer aus.