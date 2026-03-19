Autobranche: Volkswagen zahlt trotz Krise eine Prämie - 1.250 Euro im Mai

Eigentlich sollte es bei Volkswagen in diesem Mai keine Extrazahlung geben. Nach einigen Verhandlungsrunden zwischen Vorstand und Betriebsrat gibt es nun doch eine Anerkennung.
Wolfsburg - Volkswagen will trotz der Krise seine Mitarbeiter nun doch mit einer zusätzlichen Prämie am Gewinn beteiligen. Der Vorstand habe eine einmalige Zahlung von 1.250 Euro für die Tarifbeschäftigten beschlossen, teilte der Wolfsburger Autobauer mit. Unternehmen und Arbeitnehmerseite hatten sich eigentlich auf den Ausfall der Mai-Zahlung aus der Ergebnisbeteiligung geeignet. Jetzt gebe es unabhängig davon die Prämie mit dem Mai-Entgelt.