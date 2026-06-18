In kaputten Autos stecken noch viele wertvolle Bestandteile. Sie sollen weiter genutzt werden - und weniger Fahrzeuge einfach «verschwinden».
Straßburg - Neue Fahrzeuge sollen aus Sicht des EU-Parlaments künftig so konstruiert sein, dass möglichst viele Teile leicht ausgebaut werden können. So sollen möglichst viele Bestandteile wiederverwendet oder verwertet werden können, wie das Parlament mitteilte. Eine breite Mehrheit von 437 Abgeordneten stimmte in Straßburg für die Verordnung, bei 112 Gegenstimmen und 20 Enthaltungen.