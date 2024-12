Autobauer in Stuttgart: Drei Vorstandsmitglieder verlassen Mercedes-Benz

Autobauer in Stuttgart

1 Personalvorständin Sabine Kohleisen verlängert ihren im November 2025 auslaufenden Vertrag nicht. Foto: Daimler AG/MICHAEL DANNENMANN

Der Aufsichtsrat der Mercedes-Benz Group AG hat Veränderungen im Vorstand des Unternehmens beschlossen. Mit der Ernennung der neuen Vorstände werde eine Verjüngung des Gremiums eingeleitet, so der Konzern. Um diese Manager geht es.









Link kopiert



Der Aufsichtsrat der Mercedes-Benz Group AG hat Veränderungen im Vorstand des Unternehmens beschlossen. Mercedes-Benz verabschiedet im kommenden Jahr „die drei sehr geschätzten Vorstandsmitglieder Sabine Kohleisen, Renata Jungo Brüngger und Hubertus Troska mit dem Auslaufen ihrer Verträge in den Ruhestand“. Dies teilte der Stuttgarter Autobauer am Mittwochmorgen mit. Sie hätten das Unternehmen über viele Jahre hinweg mit ihrem Engagement und ihrer Expertise in höchstem Maße geprägt. Mit der Ernennung der neuen Vorstände Mathias Geisen, Oliver Thöne und Olaf Schick werde eine Verjüngung des Vorstands eingeleitet und zugleich die konsequente Transformation des Unternehmens fortgesetzt.