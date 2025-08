Autobahnzoll in Weil am Rhein: Festnahme im Fernreisebus

1 Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ging den Beamten der Bundespolizei bei einer Kontrolle ins Netz. (Symbolfoto) Foto: Beatrice Ehrlich Drogenvergehen endet im Gefängnis







Ein wegen eines Drogenvergehens verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist im Fernreisebus aus der Schweiz kommend festgenommen worden, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei. Der slowakische Staatsangehörige war am Freitagabend am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein in die Kontrolle der Bundespolizei geraten. Bei der Überprüfung des 34-Jährigen stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen den Mann seit zwei Jahren ein Haftbefehl vorlag. Im Jahr 2023 verurteilte ihn ein Gericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 4800 Euro, die dieser nicht bezahlte. Da der in der Slowakei wohnhafte Mann auch die Ersatzfreiheitsstrafe nicht antrat, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Da er vor Ort den geforderten Betrag nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme und die Einlieferung ins Gefängnis.