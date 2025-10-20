Autobahndreieck Neuenburg: Sperrung sorgt für Staus und brenzlige Situationen
An der Ausfahrt Müllheim/Neuenburg staut sich der Verkehr zurück. Durch die Sperrung des Autobahndreiecks Neuenburg nutzen mehr Autofahrer als üblich die Ausfahrt in Richtung Frankreich. Foto: Alexander Anlicker

Die Autobahnbrücke nach Frankreich wird saniert. Das Verkehrsaufkommen verlagert sich auf die Brücke zwischen Neuenburg und Chalampé.

Weil auf der Autobahn 5 des Autobahndreieck Neuenburg in Fahrtrichtung Frankreich gesperrt ist, kommt es an der Ausfahrt Müllheim-Neuenburg zu Behinderungen und vor allem im Berufsverkehr zu gefährlichen Situationen. Hintergrund sind dringende Instandsetzungsarbeiten der französischen Straßenverwaltung „Collectivité europeen d’Alsace“ (CEA) auf der französischen Autobahn A 36 im Bereich der Rheinbrücke. Die Arbeiten finden voraussichtlich bis Freitag, 7. November, statt. Daher sind am Autobahndreieck Neuenburg beide Auffahrten von der A5 auf die A36 nach Frankreich (von Basel und von Freiburg kommend) gesperrt.

 
Das Autobahndreieck Neuenburg ist in Fahrtrichtung Frankreich gesperrt. Foto: Alexander Anlicker

Die Gegenrichtung (Fahrtrichtung Deutschland) ist von der Maßnahme nicht betroffen und kann wie gewohnt befahren werden. Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert laut Autobahn GmbH ausgeschildert. Eine Umleitung nach Frankreich erfolgt über die A 5 und die Anschlussstelle Müllheim/Neuenburg (in Fahrtrichtung Süden) und die Anschlussstelle Weil am Rhein über die B 532 (in Fahrtrichtung Norden). Letztere wird aber nicht angenommen, so dass es insbesondere im Feierabendverkehr in Fahrtrichtung Nord an der Ausfahrt Müllheim-Neuenburg zu Staus kommt.

Bereits im Sommer sorgten Bauarbeiten an der Brücke der A 36 über den Rheinseitenkanal (Grand Canal d’Alsace) für eine Sperrung des Autobahndreiecks Neuenburg. Auch da kam es an der nächsten nördlichen gelegenen Ausfahrt Müllheim/Neuenburg zu Verkehrsbehinderungen und Unfällen. Tragisch verlief ein Unfall am 19. Mai, bei dem ein 17-jähriger Beifahrer ums Leben kam.

 