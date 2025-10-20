Autobahndreieck Neuenburg: Sperrung sorgt für Staus und brenzlige Situationen

1 An der Ausfahrt Müllheim/Neuenburg staut sich der Verkehr zurück. Durch die Sperrung des Autobahndreiecks Neuenburg nutzen mehr Autofahrer als üblich die Ausfahrt in Richtung Frankreich. Foto: Alexander Anlicker Die Autobahnbrücke nach Frankreich wird saniert. Das Verkehrsaufkommen verlagert sich auf die Brücke zwischen Neuenburg und Chalampé.







Weil auf der Autobahn 5 des Autobahndreieck Neuenburg in Fahrtrichtung Frankreich gesperrt ist, kommt es an der Ausfahrt Müllheim-Neuenburg zu Behinderungen und vor allem im Berufsverkehr zu gefährlichen Situationen. Hintergrund sind dringende Instandsetzungsarbeiten der französischen Straßenverwaltung „Collectivité europeen d’Alsace“ (CEA) auf der französischen Autobahn A 36 im Bereich der Rheinbrücke. Die Arbeiten finden voraussichtlich bis Freitag, 7. November, statt. Daher sind am Autobahndreieck Neuenburg beide Auffahrten von der A5 auf die A36 nach Frankreich (von Basel und von Freiburg kommend) gesperrt.