Die Baustelle auf der A5 am Autobahndreieck Neuenburg Richtung A36 Mulhouse/Lyon (F) ist abgeräumt. Für die Verkehrsteilnehmer entfällt somit auch das baustellenbedingte Tempolimit auf 60 Stundenkilometern zwischen 7 und 18 Uhr sowie Tempo 80 abends und nachts zwischen den Anschlusstellen Hartheim/Heitersheim und dem Autobahndreieck Neuenburg.

Lange Rückstaus

Dies hatten die Behörden verhängt, weil sich an der Abfahrt in Müllheim/Neuenburg teilweise lange Rückstaus gebildet hatten. Die Zufahrt zum Euro-Airport aus dem Markgräflerland ist nun wieder auf dem schnellsten Weg über die A 36/A 35 über das Kreuz de la Harth in Mulhouse möglich.

Lesen Sie auch

19 000 Fahrzeuge

Die Brücke über den Rheinseitenkanal wurde von der „Collectivité europeen d’Alsace“ (CEA) instandgesetzt und hatte eine zweimonatige Sperrung der nördlichen Brücke zur Folge. Nach Angaben der französischen Behörden benutzen 19 000 Fahrzeuge täglich die Brücke.