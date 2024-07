Autofahrer, die am Wochenende bei Pforzheim oder von Pforzheim in Richtung Stuttgart unterwegs sind, müssen sich auf Umleitungen und mögliche Staus einstellen. Im Zeitraum von Freitagabend, 12. Juli, bis zum Sonntag, 15. Juli sind die A8 und die B10 bei Pforzheim im Bereich der Enztalquerung voll gesperrt.

Grund dafür ist laut der Autobahn GmbH Südwest der sechsstreifige Ausbau der Autobahn 8, im Zuge dessen Brücken über der Enz und der B10 abgerissen werden. Zeitgleich finden notwendige Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke der B10 zwischen Pforzheim-Eutingen und Niefern-Öschelbronn statt.

Vollsperrung bis Montagmorgen

Von der Vollsperrung betroffen ist sowohl der Streckenabschnitt der A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord in Fahrtrichtung Stuttgart als auch die Bundesstraße 10 zwischen Pforzheim-Eutingen und Niefern-Öschelbronn.

Laut der Autobahn GmbH Südwest ist der Streckenabschnitt der A8 ab Freitag um 22 Uhr bis Montag um 5 Uhr gesperrt. Die B10 und die Anschlussstelle Pforzheim-Ost sind bereits früher, nämlich ab 20 Uhr am Freitagabend, nicht mehr befahrbar. Die Sperrung der B10 soll ebenfalls bis Montagmorgen um 5 Uhr andauern.

Umleitungen sind eingerichtet

Um die Streckensperrung zu umgehen, wird der Fernverkehr zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und dem Autobahnkreuz Walldorf über die A81 und die A6 umgeleitet.

Für den Regionalverkehr sind ausgeschilderte Umleitungsstrecken (U7a und U9) eingerichtet, die den Verkehr über die Anschlussstelle Pforzheim-Süd auf die A8 leiten. Die Umleitung für die B10 verläuft über Niefern-Vorort und Pforzheim-Eutingen.

„Um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten an einem Wochenende durchgeführt, also ohne Schwerlast- und Berufsverkehr. In Fahrtrichtung Karlsruhe bleibt die A8 befahrbar“, heißt es seitens der Autobahn GmbH Südwest.

Appell an Verkehrsteilnehmer

Die Autobahn GmbH Südwest appelliert an Verkehrsteilnehmende und Anrainer „so gering wie möglich zu halten und unnötige Rückstaus auf „Schleichwegen“ zu verhindern“. Autofahrer sollten unbedingt der Umleitungsbeschilderung folgen und Navigationssysteme ausschalten.