Autobahn in Bayern: Polizei stoppt Paar mit Kindern im Kofferraum

Auf der A3 in Bayern kontrolliert die Polizei ein Auto, in dem zwei Kinder im Kofferraum sitzen. Auf einer Bundesstraße gibt es einen ganz ähnlichen Fall.
Die Polizei hat in Bayern zwei Autos mit Kindern im Kofferraum gestoppt. In einem Wagen auf der Autobahn 3 bei Ruhstorf an der Rott hätten zwei Kinder ungesichert zwischen den Gepäckstücken im Kofferraum gesessen, teilte die Polizei mit. Drei weitere Kinder seien auf der Rückbank gewesen, allerdings ohne die benötigten Kindersitze und ohne angeschnallt zu sein.