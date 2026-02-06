Autobahn im Fokus: Damit Basel keinen Verkehrskollaps erleidet

Das trinationale Straßennetz mit dem Nadelöhr Basler Osttangente soll schneller entlastet werden.
Der Rheintunnel hat höchste Priorität, da er einen der gravierendsten Verkehrsengpässe der Schweiz wirksam entschärft und die Bevölkerung im Wettsteinquartier, in der Breite und dem Gellert von Verkehrsemissionen wirksam entlastet: Das erklärte der ehemalige Vorsteher des Bau- und Verkehrsdepartements Hans Peter Wessels im April 2015. Damals stellte der Kanton die Strategie Hochleistungsstraßen vor. Darin enthalten: Ein neuer Rheintunnel für 2,6 Milliarden Franken.