Autobahn für Horb und Co: Jede Menge Stau droht auf der A 81 am Pfingstwochenende

Jede Menge Stau droht auf der A 81 am Pfingstwochenende

Autobahn für Horb und Co

Am Pfingstwochende droht viel Reisenverkehr auf deutschen Autobahnen. (Symbolbild) Foto: Kara - stock.adobe.com Staugefahr auf der A 81: Der ADAC rechnet zum Pfingstwochenende mit massiven Verkehrsbehinderungen durch Baustellen und Ferienverkehr. Wir sagen, was los sein kann.







Auf der A81 geht es seit Wochen immer wieder verzögert voran. Baustellen, Unfälle, Sperrungen: Viele Autobahn-Nutzer sind genervt. Auch an diesem Mittwoch kommt es aufgrund einer Baustelle zwischen Oberndorf und Empfingen zu Stau, wie auch der SWR3-Staumelder vermeldet. Doch was droht am Pfingstwochenende, wenn der Reiseverkehr auf die A81 trifft?