Autobahn blockiert: Unbekannte stellen Sattelauflieger auf Autobahn bei Bremen

Der Sattelauflieger stand laut Polizei in der Nacht zu Samstag auf der A281 in Fahrtrichtung A27 zwischen den Anschlussstellen Strom und Seehausen quer über beide Fahrstreifen sowie den Seitenstreifen. "Da sich keine Ladung auf dem Auflieger befand, war das Hindernis insbesondere bei Dunkelheit nur schwer zu erkennen", heißt es in der Mitteilung der Beamten.