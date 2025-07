Autobahn bei Tuningen: Parkplatz an A 81 freigegeben – das wurde für sechs Millionen Euro gemacht

5 Der Parkplatz Haldenwald zwischen Tuningen und Bad Dürrheim (Fahrtrichtung Singen) ist fertig saniert. Wir treffen als Vertreter der Autobahn GmbH Projektleiter Roman Dold, Silvia Kuhn von der Pressestelle und André Frank (Geschäftsbereichsleiter Verkehr und Betrieb) kurz vor der Freigabe. Foto: Cools 5 Bilder - Fotostrecke öffnen Lkw-Stellplätze an den Autobahnen sind Mangelware. An der A 81 wurde dagegen etwas getan. Was der Autobahnparkplatz Haldenwald nun bietet – und was ein großes Problem ist.







Kaum sind die Absperrbaken entfernt, rollen am frühen Mittwochnachmittag schon die ersten Lastwagen und Autos auf den Parkplatz Haldenwald an der A 81 bei Tuningen. Seit Sommer 2023 war er gesperrt. Mit der Sanierung will man unter anderem beim Parkplatzproblem Entlastung schaffen. Denn dicht geparkte Lastwagen und überfüllte Parkplätze wegen der Einhaltung der Ruhezeiten sind ein großes Verkehrsrisiko. Was noch neu ist – und was die Autobahn GmbH ganz besonders auf Trab hält, wir haben es erfahren.