Autobahn bei Rheinfelden: Nollinger Tunnel wird gesperrt

1 Im Tunnel Nollinger Berg stehen Wartungsarbeiten an. Foto: Autobahn GmbH NL Südwest Die Wartungsarbeiten finden in mehrere Nächten statt.







Im Tunnel Nollinger Berg finden in der nächsten Woche Wartungsarbeiten statt. Dafür muss die A 861 zwischen dem Autobahndreieck Hochrhein und der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte in den Nächten vom 21. bis 23. Oktober jeweils von 20 bis 5 Uhr in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt werden, wie die Autobahn GmbH Südwest mitteilt. Verkehrsteilnehmer auf der A 98 von Lörrach in Richtung Rheinfelden beziehungsweise Grenzübergang der A 861 zur Schweiz werden auf der A 98 bis zur Anschlussstelle Rheinfelden-Ost weitergeführt. Die Umleitung des Verkehrs auf der A 861 erfolgt ab der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte über die B 316 in Richtung Lörrach beziehungsweise in Richtung Bad Säckingen. Für Verkehrsteilnehmer, die von Minseln beziehungsweise aus Richtung Bad Säckingen kommen und als Fahrtziel den Grenzübergang der A 861 zur Schweiz haben, erfolgt die Umleitung über die B 316 zur Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte der A 861.