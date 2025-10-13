Autobahn bei Rheinfelden: Nollinger Tunnel wird gesperrt
Im Tunnel Nollinger Berg stehen Wartungsarbeiten an. Foto: Autobahn GmbH NL Südwest

Die Wartungsarbeiten finden in mehrere Nächten statt.

Im Tunnel Nollinger Berg finden in der nächsten Woche Wartungsarbeiten statt. Dafür muss die A 861 zwischen dem Autobahndreieck Hochrhein und der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte in den Nächten vom 21. bis 23. Oktober jeweils von 20 bis 5 Uhr in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt werden, wie die Autobahn GmbH Südwest mitteilt. Verkehrsteilnehmer auf der A 98 von Lörrach in Richtung Rheinfelden beziehungsweise Grenzübergang der A 861 zur Schweiz werden auf der A 98 bis zur Anschlussstelle Rheinfelden-Ost weitergeführt. Die Umleitung des Verkehrs auf der A 861 erfolgt ab der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte über die B 316 in Richtung Lörrach beziehungsweise in Richtung Bad Säckingen. Für Verkehrsteilnehmer, die von Minseln beziehungsweise aus Richtung Bad Säckingen kommen und als Fahrtziel den Grenzübergang der A 861 zur Schweiz haben, erfolgt die Umleitung über die B 316 zur Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte der A 861.

 

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, werden Autobahntunnel regelmäßig gewartet. Dabei werden unter anderem die Brandmeldeanlagen, Belüftungen, Beleuchtungen und Notrufeinrichtungen in den Tunneln überprüft. Dazu ist eine Sperrung der Tunnel notwendig, wie die Autobahn GmbH wissen lässt. Um die Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten nachts, also in der verkehrsarmen Zeit, durchgeführt.

 