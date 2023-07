Die L 75 zwischen der A 5 und Allmannsweier wird in den nächsten beiden Wochen saniert. Am Freitagabend um 22 Uhr beginnt eine Vollsperrung. Auf Autofahrer kommen Probleme zu.

Ernst wird es an diesem Freitag um 22 Uhr, dann wird die Brücke über die Autobahn voll gesperrt. Autofahrer, die auf der A 5 aus dem Süden kommen, können dann noch in Lahr abfahren, ebenso wie Fahrer von der B 415 aus Richtung Lahr auf die A5 nach Norden einbiegen können. Nach Süden ist das dann nicht mehr möglich. Autofahrer, die auf der A5 aus dem Norden kommen und nach Lahr wollen, müssen ebenfalls einen Umweg in Kauf nehmen.

Weshalb die Baustelle?

Die Stadt erneuert die L 75 auf einer Länge von 1,1 Kilometern von der A 5 bis Allmannsweier. Auf Nachfrage unserer Redaktion bringt Matthias Henrich vom Freiburger Regierungspräsidium Risse im Asphalt zur Sprache, die behoben werden müssten. Die nötigen finanziellen Mittel seien vorhanden, deshalb werde die Maßnahme jetzt angegangen. Man habe dafür einen Wochenendtermin in den Ferien gewählt, damit Pendler möglichst wenig unter der Sperrung zu leiden haben. Gleichwohl weiß Henrich, dass jetzt auch zahlreiche Urlauber auf den Straßen unterwegs sind, es also nicht gerade wenige Betroffenheiten gibt. Das Regierungspräsidium selbst geht von „massiven Verkehrsbehinderungen“ in den nächsten Tagen aus und bittet in einer Pressemitteilung ortskundige Autofahrer darum, die Lahrer Autobahnanschlussstelle in dieser Zeit möglichst zu meiden.

Welche Alternativen haben Autofahrer?

Es gibt zwei Bauabschnitte, wobei die größten Probleme von Freitag bis Montagmorgen zu erwarten sind. Wer an diesem Wochenende auf der A5 von Norden kommend in Richtung Lahr fahren will, muss entweder auf die Abfahrt Ettenheim ausweichen oder die Autobahn in Richtung Schwanau verlassen und über Nonnenweier und Kippenheim fahren. Von Süden kommend, kann die Anschlussstelle mit Fahrtziel Lahr dagegen ohne Einschränkung benutzt werden, bestätigt das Regierungspräsidium. Wer dagegen nach Schwanau möchte, muss bis zur Anschlussstelle Offenburg fahren. Alternativ kann man auch über Kippenheim und Nonnenweier fahren.

Wie geht es ab Montag weiter?

Während des zweiten Bauabschnitts wird ab Montag, 31. Juli, die L 75 zwischen Allmansweier und dem Autobahnanschluss bis Mitte August nur in Richtung Lahr befahrbar sein. Wer dann aus Lahr kommend nach Schwanau will, muss den Umweg über Kippenheim und Nonnenweier in Kauf nehmen. Wer von der Autobahn nach Lahr fahren möchte, kann die Autobahnabfahrt aber ohne Einschränkung nutzen. Schwanau ist hingegen von der Autobahn aus nur über die Ausfahrten Ettenheim und Offenburg erreichbar.

Wie lange dauern die Arbeiten und damit die Behinderungen?

Wenn alles planmäßig läuft, sollen die Arbeiten bis zum 12. August beendet werden, heißt es aus Freiburg. Sicher ist das aber nicht, denn der Verlauf der Straßensanierung hängt auch vom Wetter ab.

Und was ist mit den Radfahrern?

Der Radweg, der von Lahr über die Autobahnbrücke in Richtung Schwanau führt, ist während der gesamten Bauzeit ohne Einschränkungen nutzbar. teilt das Regierungspräsidium dazu mit.

Info – Die Kosten

Der fragliche Abschnitt der L 75 ist seit rund 20 Jahren nicht mehr saniert worden, teilt das Regierungspräsidium mit. Die Maßnahme kostet 350 000 Euro, ausführendes Unternehmen ist die Lahrer Firma Vogel-Bau.