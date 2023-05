Nächste Woche stehen auf der A 81 zwischen Rottweil und Tuningen Arbeiten an. Es muss mit Behinderungen gerechnet werden.

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest saniert ab Ende Mai einen 3,5 Kilometer langen Abschnitt der A 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Tuningen. Es werden die Fahrbahn sowie die Schutzeinrichtung im Mittelstreifen bis Ende August in beiden Fahrtrichtungen erneuert.

Vom 22. bis 24. Mai wird jeweils von 19 bis 6 Uhr die Baustellenverkehrsführung in Fahrtrichtung Stuttgart eingerichtet. Vom 24. bis 26. Mai erfolgt die Baustelleneinrichtung in Fahrtrichtung Singen.

In diesen Zeiten steht dem Verkehr nur eine Fahrspur im Bereich der Baustelle zur Verfügung. Der Verkehr wird danach mit jeweils zwei verengten Fahrspuren in beiden Fahrtrichtungen an der Baustelle vorbeigeführt.

Zusätzlich wird die Fahrbahn im Bereich der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen saniert. Dafür muss die Anschlussstelle im Juli und August zeitweise gesperrt werden.

Info

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest:

Die rund 1000 Mitarbeiter der Autobahn GmbH im Südwesten planen, bauen und betreiben rund 1050 Autobahnkilometer.

A81:

Baumaßnahme zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Tuningen ab 22. Mai.

Die Arbeiten:

Erneuerung der Fahrbahndecke in beiden Fahrtrichtungen auf einer Länge von 3,5 Kilometern.

Die Baustelle:

Während den Zeiten der Baustelleneinrichtungen steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Der Zeitplan:

Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist Ende August geplant.