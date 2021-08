Impfmobil in Schömberg Auch ohne Landrat ein Erfolg

Seit Anfang August tourt das Impfmobil durch den Landkreis Calw. Mit dem umgebauten Rettungswagen will man ein "unbürokratisches und kurzfristiges Impfangebot" machen, lässt sich Landrat Helmut Riegger in einer Pressemitteilung zitieren. Und am vergangenen Freitag nahmen dieses Angebot in Schömberg 59 Menschen an.